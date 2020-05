Minturno – Sono cominciati proprio in questi giorni i lavori agli edifici scolastici nel Comune di Minturno, annunciati dal Sindaco Gerardo Stefanelli nella diretta del Faro Online. Nell’ambito delle disposizioni governative anti-covid, abbiamo parlato dell’impiego degli stanziamenti a favore delle opere pubbliche, dell’aumento delle soluzioni ecologiche, di politica.

Tra gli interventi più massicci ci sono sicuramente le ristrutturazioni degli edifici scolastici: sono stati fondamentali gli aiuti tecnologici utili al sostegno della didattica online; contemporaneamente questo periodo ha permesso di realizzare i provvedimenti pensati prima del lockdown rispetto alle strutture delle scuole, senza dimenticare che bambini e studenti torneranno presto seduti ai propri banchi.

2 milioni e 400.000 euro complessivi: non proprio una cifra esigua. Sono stati già firmati tutti i contratti ed è stata affidata ai cantieri la messa in sicurezza di ben sei edifici scolastici e le modifiche necessarie per l’allineamento alle norme anticendio per altri cinque, per un totale di 300mila euro impiegati.

Inoltre, sarà costruita una scuola per l’infanzia completamente nuova, con un finanziamento Cipe di 420.000 euro cui andrà aggiunta una somma di 200.000 euro di finanziamento comunale, affinché il progetto possa essere portato a termine. Parte gli stanziamenti deriva anche dai bandi della Regione Lazio.

Nei provvedimenti presi a favore dell’istruzione, è compresa anche la distribuzione di connessione internet a cinquanta studenti che prima ne erano sprovvisti, una donazione di Pc a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, appartenenti a famiglie con Isee inferiore a 10.000 euro, e un vasto programma d’inclusione informatica.

