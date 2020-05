“Nella Pineta La Campana di Nettuno regna il degrado totale”

Sono mesi ormai che all’interno della bellissima Pineta “La Campana” di Nettuno staziona una carcassa di un’ automobile bruciata e probabilmente anche rubata.

Mi sembra veramente assurdo che il Comune di Nettuno e le autorità di competenza non abbiano ancora preso provvedimenti per rimuoverla e per ridare dignità a questo meraviglioso posto in cui purtroppo, ormai, regna il degrado.

Un tempo passeggiare per Pineta “La Campana” di Nettuno era per me un privilegio, ora invece vedendo scene come queste mi sento profondamente umiliato. Mi auguro vengano presi quanto prima provvedimenti.

Francesco