Nemi, 87^ “Sagra delle fragole”: un’edizione virtuale nel segno del Covid

Nel rispetto delle normative vigenti per la fase 2 da Giovedì 4 al 7 giugno potrai vivere la 87° Sagra delle Fragole sulla pagina facebook istituzionale del Comune di Nemi. Un’edizione unica nel suo genere che rimarrà negli annali; un modo diverso per assaporare le tradizioni di Nemi anche in questo periodo di distanziamento sociale.

Vai alla pafina facebook del comune di Nemi e scopri il video

L’evento

Nemi risponde al Covid-19 con un’edizione speciale della Sagra delle Fragole.

Anche per l’anno in corso l’Amministrazione Comunale di Nemi, nel rispetto delle normative nazionali della fase due dopo l’emergenza Covid-19, ha deciso di organizzare la prima Sagra delle Fragole virtuale e social, arrivata alla sua 87a Edizione.

Lo farà promuovendo una serie di video dal 4 al 7 giugno caricati sulla pagina facebook istituzionale volti a divulgare ad un pubblico più vasto possibile le peculiarità storiche, archeologiche, culturali e della tradizione di Nemi.

Clicca qui per guardare il video

(Il Faro online