Passoscuro, vandalizzato uno dei murales. Costanza: “Un atto di inciviltà”

Fiumicino – “Il M5S nella persona di Walter Costanza – si legge in una nota diffusa dallo stesso – prende le distanze e condanna fermamente quanto accaduto il 22 maggio scorso nell’ambito dell’iniziativa che ha visto coinvolti diversi artisti nel progetto di street art della nostra località grazie all’associazione L’isola delle correnti, al fine di strappare intere aree al degrado urbano ridotte a poco più di un immondezzaio restituendole ai cittadini, che avrebbero potuto apprezzare questi luoghi anche da un punto di vista artistico”.

“La vicenda – spiega Costanza – è molto semplice: un murales realizzato da un’artista del nostro territorio, Alessandra Perletta, è stato coperto nella notte del 22 maggio da uno spesso strato di vernice cancellandolo completamente. Sono molto amareggiato, perché un gesto del genere fa male al territorio che deve subire una simile prepotenza, all’arte che non dovrebbe mai essere calpestata da tanta inciviltà e a noi cittadini che siamo stati privati della possibilità di apprezzare quanto realizzato con tanto impegno. Mi auguro – conclude Costanza – che gesti del genere non si ripetano più”.

