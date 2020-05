Fiumicino – Nella mattinata odierna, sugli arenili di Maccarese Fregene e Passoscuro, il personale della Sezione Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Roma e dell’Ufficio Locale Marittimo di Fregene, hanno sequestrato un ingente quantitativo di telline, circa 60 chilogrammi, unitamente agli attrezzi da pesca utilizzati.

A carico dei responsabili sono stati elevati verbali amministrativi per diverse migliaia di euro; il prodotto ittico, ancora vivo e vitale, è stato immediatamente rigettato in mare. Gli esemplari di questa specie, infatti, possono essere introdotti sul mercato solo conl’etichettatura sanitaria prevista dalle norme in vigore, dopo essere transitati dai centri di depurazione e/o spedizione.

Il personale del Compartimento Marittimo di Roma, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima del Lazio, opera costantemente a terra e amare, sia per la sicurezza della navigazione che la tutela dell’ambiente marino edelle specie protette.