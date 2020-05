Protopapa: “Promuovere il turismo nel Lazio per rilanciare l’economia locale”

Roma – “Da domani nel Lazio parte la stagione balneare. Non tutti i balneatori sono pronti ad affrontare un periodo che sarà segnato oltre che da un calo di ricavi, anche di maggiori spese per personale e sanificazione”, si legge in una nota diffusa da Sergio Protopapa, presidente di Area Pmi.

“Da Formia a Montalto di Castro – spiega – si aprirà una stagione insidiosa, ma al contempo spero positiva sotto il profilo degli introiti. Gli operatori turistici, del resto, sono preoccupati: e come non dargli ragione dopo il ridimensionamento drastico di ombrelloni e sdraio. Il fatto che in molti decideranno di non spostarsi dalla propria regione, in realtà, potrebbe portare vantaggi alle località del Lazio. Noto che stanno risalendo gli affitti delle case, nella speranza che non si speculi sui prezzi – continua Protopapa -. La nostra costa gode di scorci di mare e località decisamente belli. Da Santa Marinella al golfo di Gaeta vi sono dei paesaggi straordinari, mete per vacanze che possono invidiarci. Ecco l’invito è quello, se non si potrà viaggiare, di promuovere il turismo di prossimità e rilanciare il sistema locale. Anche le Amministrazioni comunali avranno un ruolo importante con la promozione”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio