Riaprono i Musei cittadini a Pomezia, Morcellini: “I visitatori potranno accedere in tutta sicurezza”

Pomezia – Riaprono i Musei cittadini a Pomezia. Dal 2 giugno il Museo civico archeologico Lavinium e il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento riaprono le porte al pubblico.

“Siamo lieti di riaprire i nostri Musei a partire da 2 giugno – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – I visitatori potranno accedere in tutta sicurezza e godersi finalmente quelli che consideriamo gioielli della cultura e della storia cittadina”.

Dal 3 giugno sarà inoltre attivo il servizio di prestito libri presso la biblioteca comunale, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Si ricorda inoltre che è attivo e disponibile gratuitamente per tutti il servizio avanzato di biblioteca digitale.

“In questi mesi la cultura a Pomezia non si è mai fermata – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Il tessuto artistico e culturale del territorio ha dato vita a nuove forme creative per consentire la fruizione a distanza di contenuti per grandi e piccoli”.

Orari

Museo Civico Archeologico Lavinium dal 1 aprile al 30 settembre

Lunedì chiuso

Martedì e giovedì: 9.00-13.00/15.00-18.00

Mercoledì e venerdì: 9.00-13.00

Sabato, domenica e festivi (Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo – 25/04; 01/05; 02/06; 15/ 08 inclusi): 10.00-13.00/16.00-19.00

Chiuso Festa del Patrono

La biglietteria chiude 45 minuti prima dell’orario di chiusura.

Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento dal 1 aprile al 30 settembre

Lunedì chiuso

Dal martedì al venerdì 09:30-12:30/16:30-19:00

Sabato, domenica e festivi (Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo – 25/04; 01/05; 02/06; 15/ 08 inclusi)10:30-12:30/16:30-19:00

Chiuso Festa del Patrono

La biglietteria chiude 45 minuti prima dell’orario di chiusura

Biblioteca Comunale “Ugo Tognazzi” dal 3 giugno al 31 agosto

lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30

