Spesa solidale a Nettuno, ecco i supermercati che aderiscono all’iniziativa

Nettuno – Prosegue il progetto “Spesa solidale” nel Comune di Nettuno. Ogni cittadino che andrà a fare la spesa avrà la possibilità donare generi di prima necessità, nei supermercati aderenti del territorio, a chi è più in difficoltà; generi che andranno a comporre i pacchi alimentari distribuiti dai volontari dell’Unitalsi alle famiglie in difficoltà. Di seguito la lista dei supermercati e degli alimentari che finora hanno aderito al progetto della “Spesa Solidale” per aiutare chi è più in difficoltà in questo momento di emergenza dovuta al diffondersi del coronavirus:

Todis (via Santa Barbara 125)

Sigma (via Santa Barbara 174)

Crai (via San Giacomo 93)

Minimarket (via dei Tinozzi 29)

Market 2000 (via Traunreut 40)

Elite (via De Gasperi 21)

Alimentari A. G. (via Lombardia 9)

Panorama (via La Malfa 48)

In’S (via La Malfa 9)

Carrefour (via Trieste 18- via Diaz)

Rossana (via Santa Maria Goretti 156)

Al peccato di gola (via Santa Maria Goretti 3)

Eurospin (via Scipione Borghese snc)

Fresco (piazza del Mercato)

Fresco Market (via Carlo Cattaneo)

Di frutto in più (Via dell’Olmo)

Conad (CC Le Vele – via Scipione Borghese)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno