Regione Lazio – “Continuano gli scandali inerenti le nuove nomine del Teatro di Roma. Nonostante le grandi difficoltà in cui versano i lavoratori del settore, i vertici del Teatro di Roma si aumentano i compensi e si spartiscono le poltrone.

E’ il caso dell’ex Direttore manager Giorgio Barbiero Corsetti che lascia vuoto il precedente incarico per ricoprire, ovviamente a parità di stipendio, la carica di Direttore Artistico. Ovviamente ora occorrerà colmare la poltrona vuota con ulteriore esborso economico e relativa aggravante per le già fragili casse dell’ente, il tutto mentre i lavoratori restano in FiS.