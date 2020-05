Terracina, approvata la delibera sulla rinegoziazione dei mutui

Terracina – La giunta comunale di Terracina ha licenziato una delibera con la quale si autorizza la rinegoziazione dei mutui che l’Amministrazione ha in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e il MEF. La possibilità di rinegoziazione è contenuta del Decreto “Rilancio Italia” e l’Amministrazione targata Tintari si è attivata per trarne i benefici previsti.

“Si tratta – afferma l’assessore al bilancio, Danilo Zomparelli – di un provvedimento importante che consentirà di liberare risorse da destinare al sostegno dell’economia cittadina. In questi giorni rinegozieremo i mutui contratti dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero delle Finanze, operazione che consentirà un risparmio complessivo di oltre 600mila euro.

Terracina non è una città indebitata, quindi, anche la modesta entità dei mutui non concede grossi risparmi. Il paradosso è che chi ha un debito alto risparmia quote più rilevanti di interessi derivanti dalla rinegoziazione, ma indubbiamente è molto meglio trovarsi in una situazione finanziaria virtuosa come la nostra.

Le risorse risparmiate saranno computate nel bilancio, consuntivo e previsionale, e subito messe a disposizione insieme all’avanzo libero per sostenere l’economia di Terracina duramente provata dall’emergenza sanitaria che – conclude la nota – sta determinando anche quella economica”.

