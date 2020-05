Villaggio delle Bouganville ad Ardea, il servizio fantasma della raccolta del verde

Raccolgo da diversi mesi le lamentele dei cittadini del villaggio delle Bouganville i quali riferiscono che da ottobre 2019, non godono del servizio di raccolta del verde. Cosa questa, riscontrabile con l’azienda privata che interviene a spese del villaggio. Un servizio previsto in appalto, ma che per evitare cumuli enormi e pericoli sanitari, i proprietari di 122 villini del villaggio, sono costretti a far smaltire da una ditta privata. Tanti gli appelli al responsabile di quel servizio, rimasti inspiegabilmente inattesi.

Le sollecitazioni risalgono a gennaio, con cadenza mensile. L’ultima è stata fatta al consigliere Montesi Maurice che ha subito parlato con il responsabile del servizio il quale gli ha assicurato che avrebbero provveduto di lì a pochi giorni. Questo oltre 29 giorni fa…

Una situazione che ha dell’inverosimile. Cittadini costretti a pagare un sevizio che non viene effettuato, oltre che ri-pagarlo per evitare i pericoli di varia natura che il rifiuto potrebbe cagionare ai residenti.

Naturale chiedersi, come possa accadere questo nel silenzio delle istituzioni che pure sono state da me allertate, ottenendo la garanzia di un pronto intervento. Sono certo che il Sindaco, vorrà attivare una verifica tramite il Comando dei Vigili Urbani, stabilendo le cause di tale disservizio, oltre che decurtare il relativo importo dal canone di appalto per il servizio non effettuato. E si, perché sarebbe grave pagare un servizio non effettuato.

Dott. Ing. Mauro Porcelli