Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE: Con l’alta pressione sbilanciata dall’Europa occidentale verso nord fino a Regno Unito e Scandinavia rimarrà aperto un canale di correnti fresche settentrionali in scorrimento lungo il suo fianco destro che andrà ad alimentare la vasta saccatura balcanica. Questa nel corso di venerdì orchestrerà un fronte che, spingendosi verso ovest, riuscirà a condizionare anche il tempo su parte del nostro Stivale supportato da un vortice in quota. Le avvisaglie si avvertiranno già nella serata di giovedì, quando il fronte avrà raggiunto le Alpi orientali e comincerà a riversarsi sulla Val Padana orientale con i primi rovesci e temporali. Ecco i dettagli previsti per venerdì:

METEO ITALIA VENERDÌ. Al Nord nella notte ancora qualche rovescio tra basso Veneto ed Emilia Romagna, fenomeni assenti altrove con tendenza a schiarite sulle Alpi. In giornata ampie schiarite alternate ad addensamenti in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, con qualche rovescio o breve temporale su Prealpi lombardo-venete e Alpi piemontesi occidentali.

Al Centro avvio di giornata instabile su adriatiche, Toscana interna e Appennino con piogge e rovesci anche temporaleschi e localmente grandinigeni. Fenomeni che persisteranno anche nel pomeriggio e tenderanno ad attenuarsi entro sera a partire da Toscana e Marche verso sud. In giornata non escluso qualche sconfinamento dei fenomeni alla costa laziale. Più soleggiato in Sardegna. Al Sud inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, aumentano le nubi in giornata su Molise, alta Puglia e Appennino in genere con formazione di acquazzoni e qualche temporale, specie in serata. Più soleggiato in Sicilia. Temperature in calo.