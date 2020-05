10eLotto, centrata una vincita da 50mila euro a Minturno

Minturno – Il 10eLotto regala due vincite da 50mila euro a Torre Annunziata (Napoli) e Minturno (Latina). In entrambi i casi – come riporta l’agenzia di stampa Agimeg – i fortunati hanno centrato un 9, con l’opzione Oro. Il Lotto tradizionale regala invece un terno da 14mila euro a Vergiate, in provincia di Varese. Complessivamente il concorso di ieri ha regalato premi per 16,7 milioni di euro, le vincite centrate nel corso del 2020 salgono a 1 miliardo 367 milioni.

