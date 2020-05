A Formia approvato il piano triennale delle opere pubbliche, ecco quali interventi sono stati inseriti

Formia – Ieri, il Consiglio comunale di Formia, oltre al piano regolare portuale e al piano delle valorizzazioni, ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Una svolta che potrebbe consentire alla città di cambiare volto, di migliorarsi, rimanendo bellissima, ma al passo con i tempi.

Tra gli interventi inseriti nel Piano, a titolo esemplificativo: la realizzazione del primo stralcio del parco pubblico di Penitro, il completamento della Ex Sparanise e della banchina di ormeggio navi da crociera, la messa in sicurezza del parcheggio interrato di Largo Paone e di via delle Vigne, la pista ciclopedonale di levante e l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’Istituto Pollione (€ 11.550.000,00). A cui si aggiungo somme cospicue anche sulla pubblica illuminazione e sulla manutenzione straordinaria di strade, piazze e marciapiedi.

Adottata la mozione di emergenza climatica

Non solo. Nonostante l’ora tarda il Consiglio comunale ha voluto procedere i lavori adottando la mozione di emergenza climatica, finalizzata alla massima sensibilizzazione del tema ambientale, del rispetto del territorio, della lotta all’inquinamento.

Saranno pertanto favorite le tematiche del trasporto pedonale, della valorizzazione delle centraline per la raccolta dati sull’inquinamento, del rimboschimento, della lotta alle emissioni nocive di anidride carbonica. Sarà redatto un regolamento di incentivi e disincentivi in tale direzione per le aziende che adotteranno strumenti di rispetto del clima.

Come ultimo punto all’Odg, in ossequio, agli impegni assunti nel precedente Consiglio Comunale straordinario sulla sanità, è stata istituita la “Commissione speciale Sanità” di cui faranno parte i consiglieri: Berna, Capraro, Colella, Costa, Gerardo Forte, Di Rocco, Cupo e Marciano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia