Coronavirus, a Civitavecchia spunta il primo caso dopo settimane

Civitavecchia – C’è un nuovo caso di positività al coronavirus a Civitavecchia. La città, che si apprestava ad essere dichiarata “Covid free” dopo circa 15 giorni senza nessun nuovo caso, non può ancora tirare un sospiro di sollievo. Per fortuna, però, si registrano anche otto nuovi guariti: i cittadini civitavecchiesi attualmente positivi al virus sono, dunque, 19. A darne notizia, la Asl Roma 4.

