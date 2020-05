Coronavirus, bimba ricoverata in terapia intensiva al Covid Center di Palidoro

Fiumicino – Nella giornata di ieri è stata ricoverata in terapia intensiva al Centro Covid di Palidoro una bambina con anemia e febbre. Lo fa sapere il portare regionale Salute Lazio, che precisa che la piccola paziente ha risposto bene alla terapia ed in giornata verrà trasferita in reparto. I ricoverati complessivi diventano 6, 4 bambini e 2 genitori.

