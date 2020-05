Covid-19, oltre 360mila le vittime nel mondo: gli Usa restano il Paese più colpito

Washington – Sono più di 5,8 milioni i casi di coronavirus nel mondo. Gli ultimi dati della Johns Hopkins University parlano di 5.813.919 contagi. A livello globale si registrano 360.389 decessi a causa della pandemia. Gli Usa restano il Paese più colpito.

Negli Usa 1.297 decessi in 24 ore

Negli Stati Uniti, primo Paese al mondo per numero di contagi a causa della pandemia di coronavirus, si sono registrati in 24 ore almeno 1.297 decessi. I dati della Johns Hopkins University parlano di 101.617 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In totale negli Usa vengono segnalati 1.721.750 casi di Covid-19. Lo stato di New York, come emerge dai dati riportati dalla Cnn, resta il più colpito con 366.733 casi e 29.529 vittime. (fonte Adnkronos)