Fiumicino, Pietrosanti: “Niente finanziamenti per via Berlinguer, ora tocca al Comune”

Fiumicino – “La Regione Lazio, tramite la Delibera di Giunta n.292 del 26/5/2020, ha revocato il finanziamento pubblico per il Piano di Zona di Via Berlinguer. E’ un’ottima notizia per gli inquilini, che ancora oggi rischiano di vedersi sgomberati dalle loro case, per le quali hanno già pagato, anche con grandi sacrifici”, si legge in una nota diffusa dal capogruppo del Movimento 5 Stelle di Fiumicino, Ezio Pietrosanti.

“Ora però – continua Pietrosanti – questo percorso va concluso con la revoca del diritto di superficie da parte del Comune di Fiumicino. E’ l’ultimo importante passo necessario affinché lo stabile entri a far parte del patrimonio del Comune, scongiurando una volta per tutte il rischio di sfratto. Mi auguro quindi che da parte del Sindaco e della Giunta non ci siano più resistenze a questo atto. E’ ormai evidente che questa è la strada giusta, come confermato da questo atto della Regione Lazio, per riportare giustizia a queste famiglie, ormai da troppo tempo vessate da una delle più grandi ingiustizie del nostro territorio”.

“Non abbasseremo la guardia. Ora la palla passa al Comune di Fiumicino e vigileremo affinché questo ultimo passaggio sia portato a termine in tempi rapidi e senza ostacoli. Non c’è più tempo da perdere: lo stabile di Via Berlinguer deve diventare di proprietà del Comune e gli inquilini devono vedere riconosciuto il loro diritto a vivere una vita serena nelle loro abitazioni, senza il timore di vedersi sfrattati da un giorno all’altro. La tutela del diritto alla casa e della protezione delle fasce più deboli deve essere sempre la priorità di qualsiasi istituzione pubblica. Continueremo a lottare accanto a queste famiglie finché non sarà messa la parola fine su questa vicenda”, conclude.

