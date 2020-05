Fiumicino – Quattro nuovi parcheggi sul lungomare della Salute, frutto della riqualificazione di altrettante aree abbandonate. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

Foto 2 di 2



“In totale – spiega Montino – saranno 6 le aree parcheggio realizzate restituendo alla città zone finora degradate. Ogni parcheggio è realizzato con canaline di scolo per le acque piovane e prevedendo i posti per le persone con disabilità. Sono predisposti per essere a pagamento, ma come già per i posti auto di via di Torre Clementina, per il momento rimangono gratuiti. Dei due rimanenti, uno è in via di ultimazione mentre per l’altro sarà necessario un po’ di tempo in più perché includerà anche delle strutture adibite a bagni pubblici. Al momento, quindi, sul lungomare ci sono circa 80 posti auto in più e alla fine dei lavori saranno oltre 100″.

“Inoltre, come avevamo annunciato – aggiunge il Sindaco -, lunedì inizieranno i lavori di riqualificazione delle ex strutture sanitarie presenti a Passoscuro, Maccarese, Fregene, Focene e Fiumicino che diventeranno servizi igienici a disposizione dei bagnanti che sceglieranno le nostre spiagge libere. Sono tutti interventi volti a rendere più fruibili le coste gestite direttamente dal Comune, che rientrano nel piano per questa stagione estiva – conclude Montino – e che testimoniano l’impegno che l’Amministrazione sta mettendo per permettere a tutti di accedere alle spiagge in sicurezza e agevolmente”.

