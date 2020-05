Fiumicino, trovato l’accordo sul mercato del sabato

Fiumicino – “L’incontro di ieri sera con gli operatori del mercato del sabato di Fiumicino è andato bene, finalmente abbiamo trovato una soluzione ragionevole che ha soddisfatto tutti. Pertanto domani tornerà il mercato in via Foce Micina”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“L’area destinata al transito dei clienti – spiega – sarà ampliata a 5 metri, con contestuale riduzione della profondità dei posteggi da 5 a 4 metri. Questo permetterà, nel rispetto del distanziamento interpersonale, la creazione di due corsie pedonali a senso unico, ampie 2,50 metri e separate da transenne, con la possibilità lungo il percorso di poter tornare indietro.

Ovviamente si entrerà solo se muniti di mascherine e sarà obbligatorio mantenere le distanze ed evitare assembramenti. Oltre alla Polizia locale, ci saranno dei volontari alle estremità del mercato per dare informazioni e distribuire mascherine a chi non le possiede”.

“Con grande senso di responsabilità da parte di tutti, operatori e clienti, – conclude il sindaco – potremo in questo modo riavere ogni sabato, a partire da domani, il tradizionale mercato di via Foce Micina in totale sicurezza”.

A partire da domani, sabato 30 maggio, ogni sabato sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Divieto di transito veicolare e divieto di sosta, con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in ambo i lati della carreggiata di Via della Foce Micina, tratto compreso tra Via delle Ombrine e Via del Canale, dalle ore 06.00 fino al termine delle operazioni di pulizia e comunque non oltre le ore 17.00;

– Istituzione di una corsia di marcia, a senso unico, con direzione Via delle Ombrine, con limite di velocità di 30km/h, nel lato sinistro di Via della Foce Micina, (prov. Via del Canale), tratto compreso tra Via del Canale e Via delle Ombrine, dalle ore 06.00 fino al termine delle operazioni di pulizia e comunque non oltre le ore 17.00;

– Obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli percorrenti Via dei Mitili, Via del Pesce Luna, Via delle Conchiglie, Via Artedi, all’altezza dell’incrocio con Via della Foce Micina, dalle ore 06.00 fino al termine delle operazioni di pulizia e comunque non oltre le ore 17.00;

– Chiusura con adeguato transennamento di Via del Serbatoio, Via delle Sogliole e Via del Pesce Martello, all’altezza di Via della Foce Micina, con doppia chiusura, attuata sempre con transenne, per Via del Serbatoio a Via delle Orate e per Via del Pesce Martello a Via dell’Alborella, dalle ore 06.00 fino al termine delle operazioni di pulizia e comunque non oltre le ore 17.00;

– Istituzione del divieto di accesso da Via della Foce Micina ed istituzione del senso unico in Via delle Ostriche, nel tratto compreso tra Via della Foce Micina e Via dell’Alborella, con direzione Via dell’Alborella, dalle ore 06.00 fino al termine delle operazioni di pulizia e comunque non oltre le ore 17.00.