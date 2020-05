Non solo la Serie A, anche la Serie B in campo. Balata: “Ripartire è una grande cosa”

Milano – Non solo la Serie A (leggi qui), anche il calcio cadetto. La Serie A riparte anch’essa nello stesso in cui il massimo campionato tornerà in campo. il 20 giugno le due serie importanti nazionali riporteranno alla normalità un pezzo fondamentale del mondo del pallone.

A dirlo è il presidente della Lega Serie B Mauro Balata. Il numero uno del movimento cadetto ha detto: “Ripartiamo il 20 giugno. L’avevamo già deliberato – ha chiarito all’Ansa – ma ora c’è l’ok del Governo. Ringraziamo il ministro Spadafora”.

E con un pensiero al momento difficile vissuto dal Paese, nelle scorse settimane, in una emergenza sanitataria da coronavirus non ancora terminata, Balata ha aggiunto: “Ricominciare è davvero una grande cosa”.

(Il Faro on line)