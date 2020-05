Roma, rapina un passante colpendolo con la cintura: arrestato

Roma – La scorsa sera i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 23enne, già con precedenti specifici, per il reato di tentata rapina aggravata.

L’uomo si è avvicinato ad un 55enne e lo ha minacciato verbalmente nel tentativo di farsi consegnare il portafoglio. Al diniego della vittima, il rapinatore si è sfilato la cintura dai passanti dei pantaloni ed ha iniziato a colpire ripetutamente il 55enne, provocandogli una ferita lacero-contusa alla mano. Non riuscendo a mettere a segno il colpo, il rapinatore ha lanciato una bici a noleggio in direzione della vittima e si è dato alla fuga.

I carabinieri, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccare il 23enne violento dopo pochi metri, recuperando la cinghia usata per colpire il malcapitato. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

