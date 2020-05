Anzio, la famiglia Cancelli dona un respiratore polmonare agli Ospedali Riuniti

Anzio – Un respiratore polmonare destinato agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. La donazione, ad opera della famiglia Cancelli, sarà indispensabile ai pazienti con insufficienza respiratoria.

“In un momento delicato per il nostro territorio, alle prese con l’emergenza Covid-19, l’importantissimo gesto di Gianni Cancelli e della sua famiglia merita la gratitudine di tutta la città“, ha commentato Candido De Angelis, sindaco di Anzio, ringraziando la famiglia Cancelli per il nobile gesto verso i cittadini del territorio.

