“Farmacisti in aiuto: una lettera da Soorya“

La lettera che vi leggiamo oggi è di Soorya, ragazza che vive nel villaggio di Puruthipara, e che la nostra Onlus Farmacisti in aiuto segue da diversi anni. La lettera è indirizzata al suo papà adottivo.

“Mio carissimo Daddy,

Come stai? Spero che tu e la tua famiglia stiate bene e siate al sicuro dal virus.

Noi qui stiamo tutti bene e speriamo che tutti I problemi si risolvano in fretta.

Io sto ricevendo il tuo aiuto, ogni mese cibo e l’affitto della casa, oltre a tutto il

necessario per la scuola. Io e la mia famiglia ti siamo grati e siamo molto felici

per tutti questi aiuti. Spero tanto che verrai qui a trovarmi e resto in attesa di vederti.

Con affetto,

Soorya”

Tullio Dariol, il Presidente di Farmacisti in Aiuto, ci racconta brevemente la storia di questa adozione. Dal maggio del 2009, un nostro sostenitore ha voluto garantire un futuro a SOORYA, sostenendola negli studi e garantendogli un aiuto economico (versandogli ogni anno un contributo economico in un libretto bancario). Volendo fare ancora di più, alcuni anni fa ha deciso di farsi carico anche dell’affitto annuale della loro casa e di una fornitura mensile di cibo per lei e per la sua famiglia.

Il suo più grande desiderio? Vedere SOORYA laureata e con una famiglia tutta sua.

Queste sono azioni che ci scaldano il cuore, soprattutto nei periodi difficili come questo.

