Terracina – Un furioso incendio si è propagato la scorsa notte all’interno di un campeggio. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, è stato allertato nella serata di ieri, alle ore 22.30 circa, a seguito segnalazioni di un incendio all’interno di un campeggio in via Badino.

Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei pompieri di Terracina. Arrivati sul posto, gli i vigili del fuoco hanno visto che le fiamme stavano coinvolgendo un modulo abitativo. Il rogo era diffuso, e aveva coinvolto anche la veranda della struttura.

In supporto alla squadra locale anche due autobotti da Latina, per le operazioni di spegnimento. Successivamente, ed in stretta collaborazione con i Carabinieri, è stato effettuato un controllo dei luoghi per cercare di stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare. Per fortuna nessuno si è ferito.