“Radio Faro Tv”: la nuova sfida del Faro online

Dal mese di aprile 2020 il Quotidiano online “Il Faro” ha dato il via a una nuova programmazione video, sul canale “Radio Faro Tv”, con una serie di trasmissioni che man mano andranno ad arricchire un palinsesto che mira a fornire un’informazione sempre più puntuale, immediata e approfondita ai propri lettori.

Una nuova sfida, che si aggiunge alle molteplici iniziative che “Il Faro” ha messo in campo nell’ultimo anno per raccontare, dare voce ed essere al servizio delle comunità e delle città del Litorale Laziale.

Le trasmissioni di “Radio Faro Tv” si potranno seguire in diretta sui canali social ufficiali (Facebook e You Tube) del Faro online e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata.

Al di là della programmazione da palinsesto, ci saranno anche edizioni straordinarie, finalizzate a intercettare e ad affrontare gli eventi di carattere straordinario che hanno la necessità di essere sviscerati e presentati al pubblico nell’immediatezza dei fatti. La caratteristica di ogni Edizione Straordinaria sarà l’approfondimento e il coinvolgimento diretto dei protagonisti.

Quindi, l’obiettivo principale è quello di offrire un racconto chiaro, trasparente e immediato della notizia, per offrire al pubblico interessato, l’opportunità di farsi una propria opinione attraverso la costruzione imparziale dei fatti. Gli ospiti in trasmissione risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimento del pubblico in diretta.

Il Palinsesto del Faro online

Ponte di Comando

Una trasmissione che vede protagonisti gli organi politici della Regione Lazio; i 23 sindaci e gli amministratori dei Comuni costieri del Lazio; i responsabili e i dirigenti di Istituzioni e di organizzazioni le cui attività hanno un interesse diretto e generale per la cittadinanza delle città che affacciano sulla costa laziale.

Gli ospiti della trasmissione saranno, quindi, tutte quelle persone che, a vario titolo, hanno la responsabilità decisionale operativa, quelli che cioè, metaforicamente li immaginiamo sul “Ponte di Comando”.

Agli ospiti in trasmissione verrà offerta l’opportunità di confrontarsi con il pubblico in diretta rispondendo alle loro domande.

Conduttore: Angelo Perfetti

Opinionista: Vincenzo Taurino

Regia: Riccardo Pompa

Messa in onda: il mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 19:10

Edizione Speciale

Una trasmissione di approfondimento che, di volta in volta, metterà al centro un tema di attualità e di interesse generale, che verrà affrontato con il contributo di specialisti, esperti e professionisti.

Quindi, l’obiettivo è andare al di la della notizia di cronaca per dare al pubblico maggiore conoscenza ed offrire diversi punti di vista, e l’opportunità di accedere a un’informazione plurale utilizzando fonti dirette.

Agli ospiti in trasmissione verrà offerta l’opportunità di un dialogo con il pubblico in diretta, in modo da soddisfare i loro dubbi e accogliere le loro riflessioni.

Conduttori: Angelo Perfetti e Vincenzo Taurino

Regia: Riccardo Pompa

Messa in onda: il lunedì dalle ore 18:00 alle ore 19:10

A Tu per Tu con..

Una trasmissione finalizzata al confronto diretto del pubblico con uno o più protagonisti della vita politica, sociale e culturale della città.

Il fulcro del programma è, in primo luogo, l’approfondimento della conoscenza dei personaggi che si proporranno e del loro impegno nel settore di interesse.

Quindi, l’obiettivo principale è quello di offrire un racconto e un confronto diretto su uno o più argomenti su cui l’ospite è direttamente impegnato con un ruolo di responsabilità nei confronti della collettività.

Conduttori: Angelo Perfetti – Giornalisti della Redazione

Regia: Angelo Perfetti

Messa in onda: il venerdì con orario pomeridiano o serale

Colpi di Tacco

Il mondo dell’Associazione Sportiva Roma, i Roma Club, le storie giallorosse, i protagonisti del passato e l’analisi del presente. Due ore di approfondimento, di racconti, di sport.

Spazio anche al calcio femminile, settore in grande crescita.

Agli ospiti in trasmissione verrà offerta l’opportunità di confrontarsi con il pubblico in diretta rispondendo alle loro domande.

Conduttori: Marco Emberti Gialloreti – Fabrizio Baldovini

Regia: Marco Emberti Gialloreti

Messa in onda: martedì e giovedì ore 21,45

(Il Faro online)