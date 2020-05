A spasso per Ardea con la cocaina nascosta negli slip: arrestato

Ardea – Proseguono senza sosta le operazioni e i controlli degli agenti di Polizia di Stato su tutto il territorio. Ad Ardea grazie ad un mirato servizio d’osservazione, operato da parte degli agenti del commissariato di Anzio Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, si è risaliti a a un ragazzo italiano di 22 anni.

Il 22enne è stato trovato con indosso, celato all’interno degli slip, 11 involucri di cocaina ed una somma di 250 Euro nel portafoglio. Mentre, la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire del materiale per il confezionamento dello stupefacente quale un bilancino di precisione e bustine in cellophane. Ultimati gli atti, il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

