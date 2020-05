Anzio, dal 1 giugno le strisce blu tornano a pagamento

Anzio – Le strisce blu del territorio comunale di Anzio tornano a pagamento da lunedì 1 giugno e per tutti giorni, dalle ore 9.00 alle 22.00. Il costo resterà invariato ad 1 euro. Tra le numerose misure adottate per fronteggiare l’emergenza economica, infatti, l’Amministrazione comunale aveva deliberato anche la gratuità dei parcheggi.

