Fiumicino, Alessio Coronas incontra i vertici di Forza Italia

Fiumicino – Forza Italia Fiumicino fa sul serio. Il partito azzurro sta riorganizzando le proprie fila a livello nazionale e locale, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Per quanto riguarda Fiumicino, oggi – nell’ambito di un appuntamento più vasto – c’è stato un incontro tra il capogruppo Alessio Coronas, il coordinatore provinciale romano On. Alessandro Battilocchio, il sen. Maurizio Gasparri e l’on. Antonio Tajani.

Sul piatto, il tema dell’impegno del partito di Berlusconi sul territorio, l’apertura di nuovi circoli, l’organizzazione dei quadri locali. Asset diversi per un unico obiettivo: accrescere l’impegno del partito al fianco della gente, soprattutto degli imprenditori, quella piccola e media impresa che rappresenta gran parte della forza economica cittadina.

“Un primo incontro costruttivo, presente anche la delegata provinciale Rossella Angius – spiega il capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Fiumicino, Alessio Coronas -, al quale ne seguiranno altri. E non sarà difficile da qui a breve veder aprire sul territorio nuovi circoli di Forza Italia, immersi nei quartieri per raccoglierne le esigenze e le lamentele, da tradurre in formali azioni amministrative”.