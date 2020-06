2 Giugno, ad Anzio una corona d’alloro in memoria di chi ha lottato per la Repubblica

Anzio – “Anzio non dimentica, i valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di Pace: domani, martedì 2 giugno, per celebrare il 74° Anniversario della Repubblica Italiana, nella massima sicurezza a tutela della salute pubblica, il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, deporrà una Corona d’alloro, al Monumento ai Caduti, in onore di chi ha sacrificato la vita per la libertà e la democrazia”. A darne notizia, attraverso una nota stampa, il Comune di Anzio.

