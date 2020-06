Altro che emergenza Covid, a Fiumicino non arriva l’acqua nelle case

Fiumicino – Siamo abituati a sentire lamentele per la mancanza dell’acqua nelle case dell’estremo nord del territorio; altre segnalazioni nel tempo sono arrivate dalle case popolari all’Isola Sacra. Adesso si aggiunge l’ennesimo disservizio, nella parte finale del lungomare della Salute. Il grido d’aiuto viene lanciato da una mamma con bambini, Federica, abitante in via Giorgio Rodocanacchi (nella foto).

“Da diversi anni – racconta a ilfaroonline.it -, praticamente da sempre, ho il problema che il sabato e la domenica non arriva neanche un goccio d’acqua nella mia abitazione causando diversi problemi.

Senza acqua non possiamo neanche andare in bagno, non possiamo lavarci, e questo fino alle 13 circa. Il disservizio idrico spesso ci impedisce persino di preparare il pasto del pranzo.

Ciò nonostante – prosegue Federica, tra l’arrabbiato e lo sconsolato – io pago tantissimo di acqua nella mia rata condominiale”-

Al danno si aggiunge la beffa. Eh si, perché a causa della mancanza di acnqua, vanno in sofferenza anche gli elettrodomestici: “Ho bruciato diverse caldaie . Racconta – e anche lavatrici. Con due bambini da tirare su, devo dire che la situazione mi ha alquanto stancata”.

Sono stati fatti diversi solleciti all’Acea, ma fino a ieri la situazione non è cambiata. Un’altra domenica a secco, un’altra giornata di “passione”.

“Dopo le segnalazioni fatte – racconta ancora Federica – sembra che l’acqua torni, ma poi nulla. Sono stufa di pagare senza neppure avere il servizio. Spero che questo appello venga raccolto da qualcuno del Comune, che possa tutelare i propri cittadini nei servizi essenziali per una donna con bambini, e più in generale per qualunque famiglia. E che l’Acea sia in grado di risolvere una volta per tutte”.

