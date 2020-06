Fiumicino – Salvate quattro persone a bordo di un’imbarcazione da diporto in procinto di affondare. È successo nella giornata di ieri 31 maggio, quando il personale della Capitaneria di Porto di Roma, al Comando del Capitano di Vascello Antonio D’Amore, e sotto il costante coordinamento della Direzione Marittima del Lazio, ha messo in salvo quattro persone che si trovavano su un’imbarcazione per pescare.

La barca, della lunghezza di 6,5 metri circa, era intenta a svolgere attività di pesca sportiva non professionale, a circa 9 miglia dal Porto di Fiumicino. Quando ha iniziato ad imbarcare acqua è stato subito dato l’allarme ad un natante da diporto che si trovava in zona, che ha prontamente allertato i soccorsi, via radio, alla Sala operativa della Capitaneria di Porto.

Una motovedetta CP 836 giunta sul posto ha proceduto al trasbordo dei 4 naufraghi per metterli in sicurezza e a verificare la presenza di eventuali sversamenti di idrocarburi che avrebbero potuto arrecare danno all’ambiente marino. Una volta assicurata l’assenza di tale pericolo, la motovedetta ha proceduto al rientro in base navale.

Nel tardo pomeriggio si sono concluse le operazioni che hanno portato al recupero dell’imbarcazione semi affondata, ad opera di una Unità navale privata, svolte con l’assistenza della motovedetta CP836, che ha scortato il convoglio fino all’ingresso nel Porto di Ostia.

