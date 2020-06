Civitavecchia, proseguono i lavori di rifacimento della segnaletica stradale

Civitavecchia – Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale delle strade cittadine da parte del personale di Csp.

Come preannunciato, l’azienda sta dando seguito ai lavori in programma con il rifacimento degli attraversamenti pedonali su Viale Guido Baccelli. Il rifacimento delle strisce pedonali ha interessato anche il tratto di strada all’incrocio con viale Baccelli e via Achille Montanucci ed in corrispondenza degli incroci con viale Etruria e via Annovazzi (trasversale compresa). I lavori di manutenzione ordinaria, che si svolgono in orario notturno per ridurre in maniera consistente i disagi alla circolazione, proseguiranno su via Roma fino all’incrocio con via Isonzo, corso Centocelle e via Francesco Crispi.

