Dalle stazioni alle spiagge di Fregene, Fiumicino e Maccarese: parte il piano estivo dei trasporti

Fiumicino – “Parte il prossimo 8 giugno il piano estivo dei trasporti con il quale, finalmente, garantiamo a tutti la possibilità di raggiungere le nostre spiagge con i mezzi pubblici”. Lo dichiara l’assessore al Tpl Paolo Calicchio.

“Un servizio non solo per le nostre cittadine e i nostri cittadini – aggiunge Calicchio – ma anche per chi arriva da fuori città per una giornata al mare. Tutte le stazioni, infatti, sono comodamente collegate con le spiagge in alcuni casi senza neanche dover cambiare linea”.

“Il Tpl è sempre stato il nostro cruccio – aggiunge il sindaco Esterino Montino -. Per anni abbiamo lavorato per renderlo adeguato ad una città come la nostra e finalmente ce la stiamo facendo. Siamo in fase di rodaggio e nelle prossime settimane completeremo tutte le linee, incluse quelle elettriche e il servizio a chiamata”.

“Collegare le stazioni alle spiagge – conclude il sindaco – era una promessa fatta alle cittadine e ai cittadini di Fiumicino e che, come molte altre, abbiamo mantenuto”.

“Presenteremo il piano estivo durante la prossima seduta di commissione TPL – aggiunge la presidente della Commissione Barbara Bonanni -. Con questo intervento diamo seguito alle proposte affrontate in commissione con l’assessore Calicchio con il quale continueremo a dialogare per valutare futuri interventi ed eventuali variazioni se dovessero risultare necessarie.

Il piano estivo per le spiagge punta ad alleggerire il flusso di auto che ogni anno si riversa sulle strade che portano al mare, promuovendo una mobilità più sostenibile e invogliando i cittadini ad usare i mezzi pubblici invece della propria auto”.

Ecco i dettagli

Per andare al mare ad Isola Sacra:

· dalla stazione di Parco Leonardo si prende la linea 2 o 9 si scende al Comune, si attraversa il Ponte Due Giugno e si prende la linea 4;

· la linea 4 serve anche nel suo percorso il parcheggio di via del Faro, così da servire il mare anche per le persone che vengono in auto e vogliono lasciare la macchina nelle zone di interscambio.

Per andare al mare a Focene:

· dalla Stazione di Parco Leonardo si prende la linea 2 o la 9 si fa cambio al Comune e si prende la 10 circolare Focene;

· dalla Stazione di Maccarese si prende la linea 1 si fa cambio con la 10 e si raggiunge Focene;

· la linea 10 serve anche il cimitero di Santa Ninfa, così che il parcheggio possa essere usato come area di interscambio.

Per andare al mare a Fregene:

· dalla Stazione di Maccarese si prende la linea 1, si fa cambio al distributore Q8 su Via della Pineta di Fregene, si prende la linea 11 circolare per Fregene.

· dalla stazione di Parco Leonardo si prende la linea 2 o 9 si arriva al Comune, si prende la linea 1 e si fa cambio al distributore Q8 su Via della Pineta di Fregene con la 11 circolare per Fregene.

Per andare al mare a Maccarese:

· dalla stazione di Maccarese si prende la linea 12;

· dalla stazione di Palidoro di prende la linea 12;

· dalla stazione di Parco Leonardo si prende al linea 2, si scende a Maccarese e poi si prende la linea 12.

Per andare al mare a Passoscuro:

· dalla stazione di Maccarese si prende la linea 12;

· dalla stazione di Palidoro si prende la linea 12;

· dalla stazione di Parco Leonardo si prende al linea 2, si scende a Maccarese e poi si prende la linea 12.