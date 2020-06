Fiumicino – Durante la ripresa post Covid-19, i ristoratori di Fiumicino si impegnano per rispettare le norme e non deludere i propri clienti.

“Da sempre coniughiamo qualità e prezzi accessibili. È il nostro marchio. E quando parlo di ristorazione dobbiamo pensare anche alla gelateria, alla pasticceria, ai bar e a tutto il comparto balneare che ancora una volta ha dimostrato la propria capacità di stare al passo con i tempi“, spiega Massimiliano Mazzuca.

“Abbiamo perso circa due terzi della clientela di sabato e la metà la domenica. Gli altri giorni invece si va a marce ridotte, ma ne eravamo consapevoli. Quando abbiamo riaperto sapevamo di poter contare solo su noi stessi, sulle nostre forze e sulla nostra voglia di dimostrare che Fiumicino è ancora attivo. Tutti stiamo seguendo le prescrizioni, non sgarriamo di un centimetro. I nostri clienti sono tutelati. E siamo fiduciosi per il prosieguo della stagione”.

“La crisi si fa sentire, non possiamo nasconderlo. Manca l’intera classe media, quella che ancora deve ricevere la cassintegrazione, quella dei piccoli commercianti e delle partite iva.

Ma Fiumicino dimostra di essere un marchio che tiene. Siamo in difficoltà ma in piedi. Lavorare con le nuove disposizioni è difficile e penalizzante, ma viene prima la salute e la soddisfazione del cliente. Quindi dico ai romani: continuate a venire a Fiumicino, non ve ne pentirete”, conclude Massimiliano Mazzuca.

