Incendio a Focene, in fiamme il campo dietro “El Merendero”

Fiumicino – Momenti di paura nel pomeriggio sul litorale, dove un incendio è divampato in un campo a ridosso di un bosco a Focene, alle spalle de “El Merendero”. A bruciare, oltre a sterpaglie, anche materiale di risulta. Sul posto i volontari della Protezione Civile dell’Associazione Nuovo Domani, Vigili del Fuoco con tre autobotti, assieme alla Polizia Locale e una pattuglia proveniente dall’aeroporto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per spegnere l’incendio. Una volta domate le fiamme, gli uomini della Protezione Civile sono rimasti impegnati sul campo per mettere in sicurezza l’area ed evitare che l’incendio riprendesse vita.

