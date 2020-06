Montalto, revoca delle commissioni permanenti, Corniglia: “Atto gravissimo”

Montalto di Castro – “Nonostante le proteste e le rimostranze che da tempo denunciamo, abbiamo la sensazione che la Maggioranza non dialoghi con l’opposizione. Se essere collaborativi significa semplicemente dire si a quello che propone la maggioranza, che senso ha fare opposizione? Sarei entrato a far parte della maggioranza stessa”. Lo dichiara in una nota stampa il portavoce comunale Corniglia Francesco del Movimento 5 Stelle.

“Stamattina ci sarà un Consiglio Comunale – prosegue il Consigliere – a cui non potrò partecipare per inderogabili impegni lavorativi, ed è il secondo di fila che viene indetto la mattina, quando la logica della partecipazione vuole che si faccia in orario pomeridiano post lavorativo. E questo nonostante sia stato pubblicamente denunciato da ben cinque consiglieri comunali su dodici informandone anche il Prefetto”.

“E adesso la novità è che a distanza di una sola settimana si passa dal voler rinominare i membri delle commissioni permanenti, al volerne deliberare la loro eliminazione. Mettere all’ordine del giorno la revoca delle commissioni è un atto gravissimo. Cosa viene fatto in commissione? Si analizzano nel dettaglio le proposte, ci si confronta, si chiedono approfondimenti ai responsabili dei servizi comunali, si integrano nuove documentazioni e tutto per arrivare in Consiglio avendo un quadro più ampio possibile per esprimere il proprio voto. Toglierle è un clamoroso errore perché si limita il dibattito politico. Il tutto senza averci fatto vedere il Regolamento che disciplina le commissioni stesse“.

“Piuttosto – continua Corniglia -, perché lasciare in vita le commissioni speciali dove si approvano i contributi a favore di bisognosi o di associazioni sportive e culturali? Ho inoltrato un’ interrogazione scritta al Vicesindaco, da cui attendo ancora risposta, in merito ad un parere di legittimità delle commissioni speciali, perché a mio avviso il politico non deve in nessun modo decidere a chi dare i fondi ma proporre solo l’idea che poi verrà attuata dagli uffici tecnici. Aspetto la risposta nei termini stabiliti dal nostro Statuto e Regolamenti”.

“Ma quello che più sconcerta è la causa per cui si vogliono chiudere le due commissioni, ci viene detto che vista la situazione di forte crisi economica si rende necessario effettuare economie su risorse istituzionali. È come se in famiglia per far quadrare i conti si rinunciasse agli stuzzicadenti. Vogliono davvero effettuare economie? Aprano un confronto con l’opposizione per analizzare i costi delle consulenze esterne e per verificare se tutte le risorse umane del Comune vengano usate nelle loro piene potenzialità”.

“Oltre ad avere un Segretario Comunale un solo giorno la settimana da mesi – conclude il Consigliere -, abbiamo il Servizio Urbanistica senza responsabile titolare da più di un anno ed ancora non è stato trovato un sostituto nonostante tre bandi, il Servizio Centrale Unica di Committenza praticamente fermo e ultima novità il responsabile del Servizio Lavori Pubblici a mezzo servizio col comune di Tarquinia. E tutto questo che costo economico ha? Senza considerare anche i procedimenti giudiziari in corso. Quindi il problema sarebbero le commissioni consiliari permanenti?”

