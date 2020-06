Pomezia, dal 3 giugno due nuovi punti di consegna delle mascherine per gli over 65

Pomezia – Attivati due punti per la consegna gratuita di mascherine ai cittadini over 65. Il servizio è rivolto ai residenti di Torvaianica centro e di Pomezia che non sono stati interessati dalla consegna a domicilio.

“Durante la fase di lockdown in cui era consentito uscire di casa solo per ragioni strettamente necessarie – spiega il sindaco Adriano Zuccalà – abbiamo avviato la distribuzione di mascherine a domicilio alle persone considerate più a rischio, gli over 65 anni. La consegna ha interessato in maniera capillare i quartieri periferici della Città. Con l’avvio della fase due abbiamo individuato due punti di consegna, uno su Pomezia e uno su Torvaianica centro, in modo da completare la distribuzione, ridurre i tempi di consegna ed evitare che possibili truffatori possano approfittare dell’iniziativa per entrare nelle case degli anziani”.

Il calendario della distribuzione

Per i residenti di Torvaianica che non hanno già ricevuto le mascherine, la consegna avverrà in piazza Ungheria presso la sala parrocchiale dalle ore 16.00 alle ore 19.00, per garantire un flusso contenuto, la consegna sarà suddivisa per lettere dell’alfabeto:

• mercoledì 3 giugno dalla lettera A alla F;

• giovedì 4 giugno dalla lettera G alla O;

• venerdì 5 giugno dalla lettere P alla Z.

Per i residenti di Pomezia centro che non hanno già ricevuto le mascherine, la consegna avverrà in piazza Indipendenza presso la Torre Civica dalle ore 16.00 alle ore 19.00, per garantire un flusso contenuto, la consegna sarà suddivisa per lettere dell’alfabeto:

• sabato 6 giugno dalla lettera A alla F;

• domenica 7 giugno dalla lettera G alla O;

• lunedì 8 giugno dalla lettere P alla Z.

Le mascherine possono essere ritirate anche su delega semplice a famigliari o amici. Si ricorda che è vietato l’abbandono dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e/o mascherine, sul suolo pubblico, pena una sanzione amministrativa fino a un massimo di 450 euro. Guanti e mascherine vanno smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

