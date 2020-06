Restyling del parcheggio al cimitero di Palidoro

Fiumicino – “Sono partiti questa mattina i lavori di restyling e messa in sicurezza del parcheggio del cimitero di Palidoro“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“L’intervento – prosegue – riguarda la sistemazione dei cigli del parcheggio, i percorsi pedonali, la creazione di ulteriori dieci posti in più rispetto agli attuali, la messa in sicurezza dell’uscita su via Aurelia. Era un lavoro atteso da tempo dai residenti della località e dai frequentatori del cimitero”.

“Ringrazio l’assessorato ai Lavori pubblici – aggiunge la consigliera Paola Magionesi – per aver dato seguito alla mozione votata all’unanimità in consiglio lo scorso 22 gennaio. Finalmente il cimitero di Palidoro, dopo aver risolto definitivamente il problema dell’acqua grazie a un accordo con Acea, adesso avrà anche un parcheggio più sicuro e comodo per gli utilizzatori”