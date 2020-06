Sabaudia, un passo avanti per i lavori alla palestra scolastica di Borgo Vodice

Sabaudia – È stata pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Sabaudia, la determina a contrarre degli interventi di messa in sicurezza della palestra scolastica di Borgo Vodice, afferente all’Istituto comprensivo “V.O. Cencelli”, per un importo totale di poco più di 96mila euro,come da progetto esecutivo aggiornato.

Nella fattispecie verranno eseguiti lavori di rifacimento dell’intera pavimentazione della struttura, previa rimozione della precedente, con particolare attenzione ai processi di impermeabilizzazione della stessa e con l’inserimento di una guaina di sottofondo atta a prevenire le infiltrazioni.

La nuova superficie, certificata dal punto di vista ambientale, sarà antiscivolo e antiurto, pertanto adatta ad ogni tipologia di attività sportiva e per la fruizione degli alunni delle scuole. Tra i lavori in programma è prevista anche la sistemazione dei portoni d’ingresso e la controsoffittatura di una parte dello stabile.

Si ricorda che la struttura è stata già messa in sicurezza dal punto di vista elettrico, con il rifacimento e l’adeguamento alla norma vigente degli impianti elettrici.

“Come già anticipato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, è stato necessario rivedere il progetto precedentemente approvato nel quale è stato commesso un errore nella computazione economica dei lavori e del materiale stesso. Tant’è che sia chi è risultato aggiudicatario della gara sia le altre ditte invitate, hanno rifiutato l’incarico e non realizzato le opere, al tempo quantificate in meno di 40mila euro.

Per i lavori necessari, come si evince dall’aggiornamento progettuale e dalla determina del Dirigente dell’Area Vasta Tecnica, servono invece poco meno di 100mila euro”, tiene a precisare il delegato ai Lavori Pubblici Sandro Dapit, che prosegue: “Si sono rese necessarie opportune indagini circa il fattore umidità, che ad oggi risulta essere il problema invalidante dell’edificio nonché la causa che ha portato al deterioramento della precedente pavimentazione: sono stati eseguiti accertamenti con il termoigometro, attendendo anche i periodi di maggiore piovosità per valutare le risalite dell’umidità dal terreno. La conclusione di tale attività ha portato alla quantificazione in 96mila euro degli interventi necessari e alla pubblicazione in data odierna della determina a contrarre”.

Gli uffici ora attiveranno le procedure di gara: i lavori saranno aggiudicati, in osservanza della normativa vigente.

“A breve chiuderemo anche il capitolo della palestra di Borgo Vodice, mettendo in sicurezza, ancora una volta, l’ennesimo edificio scolastico del territorio e dando uno slancio in avanti alla programmazione dell’Amministrazione comunale in tema di LavoriPubblici, volta tra le altre cose alla manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio comunale; un’attività imprescindibile che questa compagine amministrativa sta portando avanti con forza e risolutezza e che, insieme alla ricognizione generale sugli immobili realizzata in sinergia con gli Uffici, permette di avere un quadro complessivo anche in ordine agli ulteriori interventi da programmare”, conclude Dapit.

Si ricorda che per tali lavori, il Comune di Sabaudia ha ottenuto il finanziamento di 33.600 euro attraverso il bando regionale sull’impiantistica sportiva denominato “Pronti, Sport, Via!”.