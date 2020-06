Scontro tra auto e camion sulla Roma-Civitavecchia: in codice rosso un bambino di 7 anni

Tre persone sono rimaste ferite nella mattinata di oggi 1 giugno, in seguito a un grave incidente sull’autostrada Roma-Civitavecchia, al km 21. Lo scontro è avvenuto durante una fase di sorpasso fra un camion e un’autovettura intorno alle 10.30.

I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, due al Policlinico Gemelli e uno al San Camillo. Coinvolto nello scontro anche un bambino di 7 anni. La corsia nord è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale.