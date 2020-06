Weekend di sole a Cerveteri, spiagge piene, Pascucci: “Grande affluenza, bene così”

Cerveteri – “Prima domenica di mare a Cerveteri. Oltre 1800 presenze, entrate ordinate e contingentate, un ottimo lavoro da parte del personale agli ingressi ma soprattutto grande correttezza e responsabilità da parte di tutti i bagnanti”. Così in una nota il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“Anche quest’estate – continua il Primo Cittadino- le nostre spiagge si confermano tra le più ambite dagli amanti degli sport acquatici, con tanti kite e tavole in acqua. Ottimo così. Tante persone non solo al mare, ma anche sui ‘Sentieri degli Etruschi’ alle nostre Cascatelle e sui monti caeriti registrate più di 400 presenze, dove a vigilare vi erano i ragazzi del Nucleo Enduristi della Protezione Civile. Grande affluenza anche alla via degli Inferi presso la Necropoli della Banditaccia”.

