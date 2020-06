Civitavecchia – Ancora una cerimonia in forma ristretta per le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19. E’ quella del 2 Giugno, Festa della Repubblica. Il programma prevede l’appuntamento alle ore 11 in Piazzale degli Eroi, per la deposizione della corona d’alloro da parte del Sindaco, Ernesto Tedesco, unitamente al Comandante Claudio Minghetti del Ce.Si.Va, massima autorità militare cittadina. Saranno presenti il Vicesindaco Massimiliano Grasso, il Presidente del Consiglio Comunale Emanuela Mari, un rappresentante per le Associazioni combattentistiche e d’Arma e un rappresentante Anpi.

