Al Lido di Tarquinia i villeggianti sono accolti dai… supereroi!

Tarquinia – Immaginate di andare in vacanza con i vostri figli e di essere accolti da… supereroi! E’ questa l’iniziativa ideata da una agenzia immobiliare del Lido, che ha organizzato una dolcissima sorpresa ai primi villeggianti arrivati a giugno: l’arrivo di animatori mascherati da personaggi dei cartoons a dare il benvenuto nelle case del Lido ai bambini. Sorrisi e tantissima felicità da parte dei più piccoli, ma anche dei loro genitori, che hanno accolto con gioia e stupore l’originale visita.

“Il Lido di Tarquinia – spiega Emiliano Mariani, ideatore del festoso benvenuto – è una località dove il turismo è prettamente composto da famiglie; va da sé che i nostri servizi debbano specializzarsi sempre più su questo target, offrendo sicurezza, accoglienza ed intrattenimento a misura di mamme, papà, bambini e nonni. Quest’anno più che mai la politica di gestione delle case vacanza è stata curata in modo da mettere il sorriso sul volto dei villeggianti“.

E l’accoglienza speciale per i bambini, con i supereroi che regalano sorrisi e magia già all’arrivo a Tarquinia, ha anche un altro importante risvolto, come sottolinea Mariani: “In molti a Tarquinia stiamo puntando sul favorire l’economia circolare. Ci sono ottime iniziative civiche in questo senso ed è nostra precisa intenzione contribuire: facciamo lavorare gli animatori di Tarquinia, sosteniamoci vicendevolmente, continuiamo a tendere la mano alle nostre professionalità ed alle nostre aziende. Sono convinto che tutti insieme ce la faremo”.

