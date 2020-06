Anzio, armato di punteruolo tenta di svaligiare un negozio di vestiti: arretato

Anzio – Armato di punteruolo e col volto coperto da una mascherina chirurgica tenta di svaligiare un negozio di vestiti. I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato un cittadino di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver tentato una rapina ad un esercizio commerciale.

In particolare, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio nel corso di un servizio di controllo del territorio, mentre percorreva via Ardeatina di Anzio, sono stati allertati da una donna che aveva appena subito un tentativo di rapina nel suo negozio, da parte di un uomo.

Il rapinatore, dopo aver fatto accesso all’interno dell’attività commerciale, con il volto travisato da un berretto e una mascherina chirurgica, sotto la minaccia di una lama appuntita ha bloccata la donna, in quel momento sola all’interno del negozio, stringendole le mani al collo, cercando di farsi consegnare l’incasso.

La donna, coraggiosamente ha allontanato il rapinatore con uno spintone facendolo rovinare su dei manichini ed ha iniziato ad urlare mettendo in fuga il 41enne. I Carabinieri in transito in quel momento, sono stato richiamati dalle grida della donna, ed hanno inseguito il fuggitivo. Dopo pochi metri i miliari hanno bloccato il rapinatore e lo hanno accompagnato a in caserma.

La coraggiosa donna è stata poi visitata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Anzio, dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Per il 41enne si sono aperte le porte del carcere di Velletri, in attesa dell’udienza di convalida.

