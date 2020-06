BlackLivesMatter, anche la As Roma in ginocchio per Floyd

Roma - Anche la As Roma in ginocchio come il Liverpool e il Chelsea per dire "no" al razzismo. Prima dell'allenamento di oggi al centro "Fulvio Bernardini", il tecnico Paulo Fonseca e tutti i giocatori si sono inginocchiati "alla Kaepernick" sul campo dell'impianto di Trigoria. L'immagine è stata diffusa dal profilo Twitter in inglese del club con lo slogan #BlackLivesMatter. Diversi calciatori hanno poi condiviso lo scatto sui propri canale social.

Visualizza questo post su Instagram We are together and today we kneel in support of #BlackLivesMatter Un post condiviso da Edin Dzeko (@ed_dzeko) in data: 2 Giu 2020 alle ore 10:00 PDT