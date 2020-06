Disinfestazione e derattizzazione, partono gli interventi a Sabaudia

Sabaudia – Partono mercoledì 3 giugno le operazioni di derattizzazione, disinfestazione antilarvale contro la zanzara tigre e contro le blatte presso i tombini, caditoie e griglie di scolo su tutto il territorio comunale.

In particolare, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione contro la zanzara tigre si svolgeranno nelle seguenti aree (incluse le strade limitrofe) comprese tra le vie:

– 3 giugn o : centro storico (via Conte Verde, Principe Amed eo, Amedeo II, E.Testa di Ferro, Dante, P. di P iem onte e vie limitrofe) e Zona Nord ; B orgo Vodice ; Sant ’Isidoro e Punt a di Sa baudia .

– 4 giugno : Arci gl ioni, Arezzo , Atleti Azzurri d ’Italia, C a rlo Alberto (fino campo sportivo) , B iancamano, Bera glieri e vie limitrofe ; Bella F a rnia , Bella F a rnia M are, San Donato , Co lle d ’Alba e S acr ament o.

– 8 giugno : res tante are a del centro storico , Belsito , C apra rola, 4 Stagioni, Mo lella e Mezzomonte (com prese l e strade limitrof e).

Le operazioni contro la disinfestazione contro le blatte si svolgeranno nelle seguenti aree(incluse le strade limitrofe) comprese tra le vie:

– 9 giugno: Vittorio Emanuele II, Biancamano, P.zza del Comune, Vittorio Emanuele III, L. go G. Cesare, Principe di Piemonte (da G. Cesare a via Conte Rosso), L.go Martiri delle Foibe, P.zza Oberdan, Oddone, P.zza Santa Barbara, Arezzo e Carlo Alberto. Inoltre gli interventi riguarderanno Mezzomonte, Molella, Quattro Stagioni, Borgo S. Donato. A seguire la zona del centro storico e le vie limitrofe.

– 10 giugno: P.zza del Parco, Duca del Mare, Garibaldi, Zona Nord oltre a Sant’Isidoro e Punta di Sabaudia.

– 11 giugno: B.go Vodice, Quattro Stagioni, Bella Farnia, Bella Farnia mare, Caprarola, Belsito e Sacramento.

Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, gli interventi saranno riprogrammati.

Si invita la cittadinanza ad adottare le seguenti precauzioni: non sostare nelle aree pubbliche durante lo svolgimento; non lasciare panni e indumenti stesi ai balconi; tenere chiuse le finestre ed evitare la presenza di acqua stagnante (sottovasi, piccoli abbeveratoi, innaffiatoi). E’ consigliabile anche che vengano ispezionati, puliti e trattati periodicamente i pozzetti di raccolta dell’acqua piovana presenti in giardini e cortili privati e che in ogni giardino o area privata (anche di uso comune) vengano effettuati con l’uso di prodotti autorizzati interventi di disinfestazione.

Con cadenza mensile, la ditta incarica effettuerà operazioni di monitoraggio relative allapresenza di topi, ratti e zanzara tigre nelle zone interessate dagli interventi.