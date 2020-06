Incidente tra auto e moto sull’Appia, un morto

Dramma sulla via Appia, al chilometro 76.600, nel territorio del Comune di Pontinia. Poco prima delle 20, un centauro ha perso la vita a seguito di un incidente tra una moto e un’auto.

L’incidente è avvenuto nei pressi di un distributore di benzina, nella frazione Mesa, nei pressi della Migliara 45. La vittima è un uomo di 31 anni residente a poche decine di metri dal punto dell’impatto. Tra i primi ad accorrere sono stati infatti proprio i parenti

La carambola è stata violentissima. Sul posto, oltre al 118 e alla polizia stradale, la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Latina, chiamata per recuperare alcune cose finite nel canale adiacente la Statale Appia. I pompieri sono entrati in azione indossando tute ATP (Autoprotezione in ambiente acquatico) a bordo di un battello pneumatico.