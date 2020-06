La Sinistra di Ardea: “Necessaria una riforma strutturale dell’assistenza ai disabili”

Ardea – “Torniamo a parlare di servizi e della loro gestione. Siamo da anni sostenitori dell’internalizzazione dei servizi comunali, quali mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica e domiciliare a persone con disabilità, perché riteniamo uno spreco enorme affidare i servizi a ditte private o associazioni che fanno da tramite e filtrano di fatto i costi, se pensiamo che il netto che arriva nelle tasche del lavoratore rappresenta solo una percentuale dell’effettivo costo vivo che l’Ente affronta. Riteniamo inoltre che la pratica dell’ affido rischi di rappresentare un veicolo di tipo clientelare, molto spesso oggetto di ricorsi”. È quanto si legge in una nota diffusa da La Sinistra di Ardea.

“In altre città esiste una mobilitazione degli operatori Aec che chiedono di essere messi in sicurezza lavorativa, perché vivono uno stato di precarietà continua e non godono di una retribuzione dignitosa. Esistono altre forme per garantire dignità ai lavoratori e dare certezze e serenità alle famiglie delle persone che usufruiscono di questo servizio, che sia scolastico o domiciliare. Lo statuto comunale fa espresso riferimento all’Art. 3 della Costituzione italiana, ossia la partecipazione popolare alla vita amministrativa”

“Non meno la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che garantisce protezione e assicura il pieno godimento di tutti i diritti umani. La legge 104/ 92 tutela il diritto allo studio e tutte le attività relative alla partecipazione sociale dei cittadini con disabilità. L’ elevato costo impedisce l’attuazione di affiancamento dei professionisti alle persone con disabilità adulta”.

“La gestione dei servizi, affidata ai privati, da sempre presenta criticità, quali l’elevato costo per l’Ente comunale, infatti sono note le affermazioni del sindaco di Ardea sui costi insostenibili. Chiediamo quindi una riforma strutturale dei servizi, per l’integrazione scolastica e per tutte le persone che necessitano di assistenza”.

“Riteniamo che l’assunzione di questi lavoratori sia l’unica via a garanzia degli stessi e dei fruitori del servizio, ciò contribuirebbe a una riduzione dei costi, oltre che a una continuità del servizio. In alternativa, si potrebbe istituire un’azienda a partecipazione comunale dedicata esclusivamente alla fornitura dei servizi socio-assistenziali e educativi, che gestisca direttamente il servizio”.

