Ladispoli, Grando: “Le mie ordinanze tutelano la gente per bene, non gli ubriaconi”

Ladispoli – “A quanto pare alcuni politici locali hanno nostalgia dei gruppi di ubriaconi che stazionano fino a tarda notte davanti ai mini market, che vomitano e urinano ovunque, che lasciano bottiglie sparse dappertutto e che, tanto per non farsi mancare nulla, ogni tanto se le danno di santa ragione seminando il panico tra i passanti”, si legge in un post pubblicato su Facebook dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

“Questi illustri politici – continua Grando – vadano a parlare con i cittadini esasperati che di notte non riescono a riposare e che hanno persino paura di uscire di casa quando fa buio. Si facciano raccontare come ci si sente ad avere paura perfino a portare spasso il cane e dell’ansia che si prova nell’aspettare i propri figli rincasare la sera. Io l’ho fatto. A quel punto avevo due possibilità: prendere provvedimenti o fare finta di niente. Ho scelto di stare dalla parte dei cittadini per bene“, conclude.



